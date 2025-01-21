Altın rekora doymuyor! Gram altında 'Trump' etkisi: Altın fiyatlarında son durum

Altın piyasası yeni haftada da yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk görev gününde attığı adımlar ile 21 Ocak 2025 Salı itibarıyla altın fiyatlarında rekor serisi sürdürdü. Dün gördüğü 3 bin 81 TL seviyesini geride bırakan gram altın bugün 3 bin 118 TL’den işlem görüyor. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da yükseliş trendini sürdürüyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarında güncel rakamlar (21 Ocak 2025)

Gram altın: 3 bin 118 TL

Çeyrek altın: 5 bin 130 TL

Yarım altın: 10 bin 259 TL

Tam altın: 20 bin 229 TL

Cumhuriyet altını: 20 bin 434 TL

Ons altın: 2 bin 726 dolar

Altın fiyatlarını ne etkiliyor?

Küresel piyasalardaki ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve dolar kurundaki hareketlilik, altın fiyatlarının yukarı yönlü seyrini desteklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan itibaren altın fiyatlarında görülen yükseliş, yatırımcıları "güvenli liman" arayışına yöneltti.

Uzmanlar, ons altının 2.700 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olmasının altın fiyatlarına yeni zirveler getirebileceğini ifade ediyor. Türkiye'de ise dolar kurundaki dalgalanmalar ve enflasyon beklentileri gram altın fiyatını etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Uzmanlar ve analistlerden altın tahminleri

Analistler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam edebileceğini ve yatırımcıların dikkatli hareket etmeleri gerektiğini belirtiyor. Kısa vadeli al-sat işlemlerinde risklere karşı temkinli olunması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, altındaki yükselişin küresel gelişmeler ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olduğunu hatırlatıyor.