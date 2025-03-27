Altın tahminleri yükseldi! Goldman Sachs ve BofA'dan yeni tahmin

Goldman Sachs, 2025 yıl sonu için altın fiyatı tahminini güncelleyerek 3 bin 100 dolardan 3 bin 300 dolara çıkardı. Banka, altın fiyatları için belirlediği hedef aralığını ise 3 bin 250 ila 3 bin 520 dolar olarak açıkladı.

Bank of America da tahminlerini revize etti

Bank of America (BofA), ABD’nin ticaret politikalarındaki belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini öngörerek 2025 ve 2026 yılı tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Banka, 2025 yılı için önceki 2 bin 750 dolarlık tahminini 3 bin 63 dolara, 2026 yılı içinse 2 bin 625 dolarlık öngörüsünü 3 bin 350 dolara çıkardı.

Merkez bankalarının altın talebi artıyor

Goldman Sachs, tahminlerindeki revizyonun en önemli nedenleri arasında beklenenden daha güçlü borsa yatırım fonu (ETF) girişleri ve merkez bankalarının artan altın talebini gösterdi. Banka, merkez bankalarının aylık altın alım tahminini de önceki 50 tondan 70 metrik tona yükseltti.

ABD politikalarındaki belirsizlik fiyatları etkiliyor

Açıklamada, ABD’deki siyasi belirsizliklerin ve Çin’in önümüzdeki üç ila altı yıl boyunca altın alımlarını artıracağı beklentisinin de fiyat tahminlerindeki güncellemelerde etkili olduğu belirtildi.

Goldman Sachs, altın ETF piyasasına ilişkin değerlendirmesinde, "ABD ekonomistlerimiz, 2025'te iki kez 25 baz puanlık Fed faiz indirimi ve 2026'nın ilk yarısında ek bir faiz indirimi beklemeye devam ediyor. Bu da ETF girişlerini destekleyen temel faktörlerden biri" açıklamasında bulundu.