Altın zirveye yakın! Gram altın tekrardan 3 bini geçti, ons altın yılın en iyi haftasını geçiriyor

Altın fiyatları, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artması ve güvenli liman talebindeki yükselişle birlikte önemli bir ivme kazandı. Ons altın, haftalık bazda yüzde 5’in üzerinde değer kazandı ve son bir yılın en güçlü haftalık performansını sergiledi.

Bugün itibarıyla ons altın 2 bin 700 dolar seviyesini aşarak yatırımcısına kazanç sağladı. Türkiye’de ise dolar kurundaki hareketliliğin de etkisiyle gram altın yeniden 3 bin lira sınırını geçti.

Daha önce 30 Ekim’de 3 bin 76 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, jeopolitik risklerin etkisiyle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Teknik görünüm ve beklentiler

Teknik olarak, ons altın için direnç seviyesi 2.695 dolar olarak belirlenirken, bu seviyenin aşılması durumunda 2.732 dolara kadar bir yükseliş beklenebilir. Aşağı yönlü destek ise 2.656-2.643 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Yatırımcılar, altın fiyatlarının seyrini belirleyecek ABD tüketici duyarlılığı ve öncü ekonomik verilerle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle, faiz indirimi beklentileri ve jeopolitik riskler altın fiyatlarının hareketliliğinde belirleyici olmaya devam ediyor.