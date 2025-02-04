Altında 2025 beklentisi hisselere endeksli! Uzmanlar yorumladı!

Emtia piyasasında yılın ilk ayında pozitif bir seyir izlendi. Dolar ve tahvil faizlerindeki yükselişe karşın yatırımcılar süregelen enflasyon risklerine, artan mali borç endişelerine ve gümrük tarifelerinin normal ticaret dinamiklerini alt üst etme riskine karşı korunmak için emtia piyasasına yöneldi.

Fiziki varlıklara yönelim

ABD'den gelen güçlü ekonomik veriler de emtia piyasasında talebin artabileceği öngörülerini güçlendirdi. Kısa vadeli temel görünümdeki iyileşmelere ek olarak, emtia piyasası, yatırımcıların inatçı enflasyon riskinden korunmak için fiziki varlıklara yönelmesiyle de yükseliş eğilimini sürdürdü.

Altın, gümüş, platin ve paladyum ne kadar yükseldi?

Geçen ay ons bazında fiyatlar altında yüzde 6,8, gümüşte yüzde 8,4, platinde yüzde 8,7 ve paladyumda 11,5 arttı. Altının ons fiyatı, geçen yılın mart ayında bu yana en iyi aylık performansını gerçekleştirdi. Altının ons fiyatı geçen yılın mart ayında yüzde 9,24 artmıştı.

Altın için 2025 tahmini

Merkez bankalarının altın ve alternatif yatırım araçlarına yönelmesiyle doların küresel rezervler içindeki payının gerileme eğiliminde olduğunu ifade eden analistler, Çin hükümetinin altın rezervlerini artırmayı sürdürdüğünü belirterek ülkenin uzun vadede altın rezervlerini artırmaya devam edebileceği öngörüsünde bulundu.

Bu arada hisse senedi piyasalarındaki volatilitenin artması durumunda da altının 2025'te yükselişlerine devam edebileceği tahmin ediliyor.