Altında dört ayın en kötü haftası

Altın, ABD'de güçlü ekonomik verilerin Fed'in faizleri yükseltme olasılığını artır­masıyla yaşadığı değer kaybı sonrası yaklaşık dört ayın en büyük haftalık düşüşünü yaşıyor. Ons altın, ABD büyüme verilerinin tahminlerin üzerinde gelmesiyle bir önceki seansta iki ayın en düşük seviyesine gerilemesi sonrası Cuma günü toparlanma emareleri gösterirken hafta­lık düşüş oranı yüzde 1,6 civarında.

Spot piyasada altın haftanın son işlem gü­nünde 1.936 dolara kadar geriledikten sonra 1.950 dolar seviyesinde dengelendi. Ons altın ve bankalar arası dolar/TL kuru uygulanarak yapı­lan hesaplamalara göre gram altın 1.253 TL ci­varında, çeyrek altın ise 2.060 lira, Cumhuriyet altını 8.330 liradan satılıyor.