Altında dört ayın en kötü haftası
Altın, ABD'de güçlü ekonomik verilerin Fed'in faizleri yükseltme olasılığını artırmasıyla yaşadığı değer kaybı sonrası yaklaşık dört ayın en büyük haftalık düşüşünü yaşıyor.
Altın, ABD'de güçlü ekonomik verilerin Fed'in faizleri yükseltme olasılığını artırmasıyla yaşadığı değer kaybı sonrası yaklaşık dört ayın en büyük haftalık düşüşünü yaşıyor. Ons altın, ABD büyüme verilerinin tahminlerin üzerinde gelmesiyle bir önceki seansta iki ayın en düşük seviyesine gerilemesi sonrası Cuma günü toparlanma emareleri gösterirken haftalık düşüş oranı yüzde 1,6 civarında.
Spot piyasada altın haftanın son işlem gününde 1.936 dolara kadar geriledikten sonra 1.950 dolar seviyesinde dengelendi. Ons altın ve bankalar arası dolar/TL kuru uygulanarak yapılan hesaplamalara göre gram altın 1.253 TL civarında, çeyrek altın ise 2.060 lira, Cumhuriyet altını 8.330 liradan satılıyor.