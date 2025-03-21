Altında rekor serisi: Güvenli limana talep zirvede!

Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerle birlikte yeni rekorlara imza atıyor. 14 Mart 2025’te 3 bin dolarlık psikolojik eşiği aşan altının ons fiyatı, dün 3 bin 57,31 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yeni yıla 2 bin 623 dolardan başlayan değerli metal, 400 doların üzerinde prim yaptı ve yıl içinde 18 kez rekor yeniledi.

Analistler, altındaki bu tarihi yükselişi ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri politikaları, ABD bütçe açığı, merkez bankalarının alımları ve jeopolitik risklerin oluşturduğu dört temel faktörle açıklıyor. Özellikle ABD’nin artan bütçe açığı, 2025’in ilk beş ayında yüzde 38 artarak 1,15 trilyon dolara ulaşırken, bu durum yatırımcıların altına yönelmesinde etkili oldu.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, merkez bankalarının rekor düzeyde altın alımları da fiyatları yukarı taşıyor. 2023’te 1051 ton, 2024’te 1045 ton altın satın alan merkez bankaları, 2025’in ilk iki ayında da alımlara devam etti. Çin Halk Bankası sadece Şubat ayında 5 ton altın alarak rezervlerini 2 bin 290 tonla tarihi seviyeye çıkardı.

ING Emtia Stratejisti Ewa Manthey, ticaret ve gümrük tarifeleri konusundaki belirsizliğin altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini belirtirken, “Ticaret gerilimleri artar ve daha fazla misilleme önlemi görürsek, altına yönelik güvenli liman talebi devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarındaki yükselişin üçüncü büyük boğa piyasası olarak nitelendirildiği son dönemde, yatırımcıların ilgisi sadece fiziksel altına değil, aynı zamanda borsa yatırım fonlarına (ETF) de yöneldi. Şubat ayında altın destekli ETF’lere 9,4 milyar dolarlık giriş oldu ve bu Mart 2022’den bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Jeopolitik risklerin de fiyatlar üzerindeki etkisi büyük. İsrail-Gazze hattında artan gerilimler, ABD-Rusya arasındaki Ukrayna savaşına dair belirsizlikler ve küresel ticaret savaşları, yatırımcıların güvenli liman tercihini altından yana kullanmasına neden oluyor.

Uzmanlar, kısa vadede altın fiyatlarının yüksek kalmaya devam edeceğini, merkez bankalarının alımları ve ticaret savaşlarının sürmesi halinde yeni rekorların gelebileceğini öngörüyor.