Altında rekor serisi sürüyor! Gram, ons, çeyrek, yarım, tam... Altın fiyatları ne kadar? (29 Mart 2025)

Altın piyasasında yükseliş ivmesi devam ediyor. 29 Mart Cumartesi günü itibarıyla hem ons hem de gram altın yeni zirvelerini gördü. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, ABD'nin otomobil ithalatına yönelik gümrük vergisi kararları ve ekonomik risklerin artması, yatırımcıların altına olan talebini artırdı.

Ons altın, 3.085,61 dolar seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini yenilerken, gram altın da 3.767,89 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu yükseliş, ABD'nin ticaret politikalarındaki belirsizliklerin devam etmesi ve küresel ekonomik zorlukların artmasıyla ilişkilendiriliyor.

29 Mart Cumartesi Güncel Altın Fiyatları:

Gram altın: 3.766,96 TL (alış) - 3.767,89 TL (satış)

Çeyrek altın: 6.178,00 TL (alış) - 6.274,00 TL (satış)

Yarım altın: 12.358,00 TL (alış) - 12.550,00 TL (satış)

Tam altın: 24.297,06 TL (alış) - 24.778,12 TL (satış)

Cumhuriyet altını: 24.640,00 TL (alış) - 24.997,00 TL (satış)

Ons altın: 3.085,61 dolar

Uzmanlar, altının güvenli liman özelliğini koruduğunu ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak fiyat hareketliliğinin sürebileceğini belirtiyor. Özellikle ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimleri, faiz politikaları ve küresel enflasyon endişeleri altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edecek.