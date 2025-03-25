ALTINDA SON DURUM: Gram altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (25 Mart 2025)
Altın fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilikle yön buluyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları ve jeopolitik gelişmeler, fiyatların seyrinde belirleyici rol oynuyor. 25 Mart Salı günü itibarıyla gram altın 3.684 TL, çeyrek altın 6.108 TL ve ons altın 3.015 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Altın fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilikle yön bulmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları ve jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarında belirleyici faktörler arasında yer alıyor.
Peki "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?", "Yarım altının fiyatı ne?" "Tam altın kaç lira oldu?", "Ons altın kaç dolar?" İşte gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatlarında son durum…
25 Mart Salı altın fiyatları
* Gram altın: 3.683,69 TL (alış) - 3.684,30 TL (satış)
* Çeyrek altın: 6.050,00 TL (alış) - 6.108,00 TL (satış)
* Yarım altın: 12.099,00 TL (alış) - 12.217,00 TL (satış)
* Tam altın: 23.832,60 TL (alış) - 24.323,82 TL (satış)
* Cumhuriyet altını: 24.124,00 TL (alış) - 24.333,00 TL (satış)
* Ons altın: 3.015,25 dolar