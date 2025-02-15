ALTINDA SON DURUM: Gram altın tarihi zirveden geriledi! Altın fiyatları ne kadar? (15 Şubat 2025)
Altın ve döviz piyasalarını yakından takip eden yatırımcılar, 15 Şubat 2025 güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Dün gün içerisinde tarihi zirveyi gören altın gün sonunda 3.361 TL'ye kadar geriledi. Çeyrek altın 5 bin 670 lirayı, cumhuriyet altını ise 22 bin 600 lirayı gördü. İşte güncel altın fiyatları…
Dün ons fiyatındaki artışın etkisiyle altının gram fiyatı 3 bin 418 TL ile tarihi zirvesine ulaştı. Ancak gün içerisinde gelen kâr satışlarının ardından kapanışta 3 bin 361 TL seviyesine geriledi.
Çeyrek altın 5 bin 623 TL, cumhuriyet altını ise 22 bin 398 TL’den satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 2 bin 885 dolar seviyesinde bulunuyor.
Trump'ın açıklamaları altını etkiledi
ABD Başkanı Donald Trump, ticarette adaletin sağlanması amacıyla karşılıklı tarife uygulamalarına ilişkin yeni bir karar aldığını açıklamıştı.
ABD’nin ticari ilişkilerinde adaletsiz bulduğu düzenlemelere karşı kapsamlı bir plan geliştirme talimatı verdiğini belirten Trump, “Ülkeler ABD'ye ne uygularsa, biz de aynısını uygulayacağız” dedi.
Bu açıklamaların ardından piyasalarda oluşan karamsar hava, güvenli liman altına olan ilgiyi artırdı.
15 Şubat güncel altın fiyatları
* Gram altın: 3.360,93 TL (Alış) – 3.361,58 TL (Satış)
* Çeyrek altın: 5.564,00 TL (Alış) – 5.623,00 TL (Satış)
* Yarım altın: 11.129,00 TL (Alış) – 11.246,00 TL (Satış)
* Tam altın: 22.103,02 TL (Alış) – 22.535,54 TL (Satış)
* Cumhuriyet altını: 22.189,00 TL (Alış) – 22.398,00 TL (Satış)
* Ata altın: 22.793,74 TL (Alış) – 23.365,07 TL (Satış)
* Ons altın: 2.885,16 dolar (Alış) – 2.885,88 dolar (Satış)