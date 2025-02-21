ALTINDA SON DURUM: Gram altın tarihi zirveden geriledi! Altın fiyatları ne kadar oldu? (21 Şubat 2025)

Altın fiyatları, 21 Şubat 2025 Cuma günü yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, dolar kuru ve merkez bankalarının politikaları altın fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor.

Dün, ons altın 2 bin 947 dolara yükselerek tarihi zirvesine ulaştı. Bugün ise ons altın 2 bin 940 dolar civarında işlem görüyor. Analistler, ons altının yüzde 2’lik bir yükselişle 3 bin dolar seviyesini aşabileceğini öngörüyor.

Gram ve çeyrek altın fiyatlarında da yükseliş devam ediyor. Dün gram altın 3 bin 440 TL ile rekor kırarken, çeyrek altın ise 5 bin 650 TL seviyesini gördü.

21 Şubat itibarıyla güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın satış fiyatı: 3.430,83 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 5.812,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 11.623,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 23.004,48 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 23.151,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 57.705,54 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.930,99 dolar

Uzmanlar, küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin altına olan talebi artırdığını belirtiyor. Piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalar nedeniyle yatırımcıların dikkatli olması ve güncel verileri takip etmesi öneriliyor.