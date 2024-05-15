ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (15 Mayıs 2024)

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 446 liradan yaparken; 15 Mayıs Çarşamba günü saat 08:15 itibarıyla 2 bin 445 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 999 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 998 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.445,60

Satış: 2.445,86

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.358,52

Satış: 2.358,85

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.912,96

Satış: 3.998,99

Cumhuriyet altını ne kadar?

Alış: 15.651,86

Satış: 15.947,03

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.801,47

Satış: 7.997,97

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.651,86

Satış: 15.947,03

Ata altın fiyatı

Alış: 16.140,61

Satış: 16.553,10

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.308,55

Satış: 1.734,15

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.221,89

Satış: 2.359,53