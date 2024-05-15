ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (15 Mayıs 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 358 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 445 TL'den alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 15 Mayıs altın fiyatları...
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 446 liradan yaparken; 15 Mayıs Çarşamba günü saat 08:15 itibarıyla 2 bin 445 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 999 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 998 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.445,60
Satış: 2.445,86
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.358,52
Satış: 2.358,85
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.912,96
Satış: 3.998,99
Cumhuriyet altını ne kadar?
Alış: 15.651,86
Satış: 15.947,03
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.801,47
Satış: 7.997,97
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.651,86
Satış: 15.947,03
Ata altın fiyatı
Alış: 16.140,61
Satış: 16.553,10
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.308,55
Satış: 1.734,15
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.221,89
Satış: 2.359,53