ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (16 Mayıs 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 385 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 470 TL'den alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 16 Mayıs altın fiyatları...
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 467 liradan yaparken; 16 Mayıs Perşembe günü saat 07:30 itibarıyla 2 bin 470 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 034 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 037 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.470,05
Satış: 2.470,45
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.385,63
Satış: 2.386,36
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.950,98
Satış: 4.037,86
Cumhuriyet altını ne kadar?
Alış: 15.803,90
Satış: 16.102,05
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.877,26
Satış: 8.075,72
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.803,90
Satış: 16.102,05
Ata altın fiyatı
Alış: 16.224,31
Satış: 16.638,90
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.322,96
Satış: 1.750,82
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.245,32
Satış: 2.383,89