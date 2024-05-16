ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (16 Mayıs 2024)

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 467 liradan yaparken; 16 Mayıs Perşembe günü saat 07:30 itibarıyla 2 bin 470 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 034 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 037 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.470,05

Satış: 2.470,45



Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.385,63

Satış: 2.386,36



Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.950,98

Satış: 4.037,86



Cumhuriyet altını ne kadar?

Alış: 15.803,90

Satış: 16.102,05



Yarım altın fiyatı

Alış: 7.877,26

Satış: 8.075,72



Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.803,90

Satış: 16.102,05



Ata altın fiyatı

Alış: 16.224,31

Satış: 16.638,90



14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.322,96

Satış: 1.750,82



22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.245,32

Satış: 2.383,89

