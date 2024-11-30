ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (30 Kasım 2024)
Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını… Yatırımcılar için ‘güvenli liman’ konumundaki yatırım araçlarından altında son durum ne? Altındaki fiyat gelişimleri her zaman olduğu gibi 30 Kasım 2024 Cumartesi gününde de yakından takip ediliyor. ABD seçimlerinin ardından bir süre gerileyen altın tekrar yükseliş trendinde. İşte 30 Kasım 2024 Cumartesi güncel altın fiyatları...
Altın piyasası geçtiğimiz haftalarda yaşanan düşüş dalgasının ardından tekrar yükselişe geçti. Düşüşün ardından gelen bu yükseliş, gram altın başta olmak üzere çeyrek, tam ve Cumhuriyet altınında etkisini gösterdi. Özellikle gram altın 2 bin 850 TL'nin altına kadar gerileyerek yatırımcıların dikkatini çekmişti.
Piyasadaki bu hareketlilik, altın yatırımcıları için önemli bir sinyal niteliğinde. Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu dalgalanmanın küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmalar gibi faktörlerle bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Öte yandan yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu dalgalanmalar nedeniyle fiyatların gelecekte nasıl bir seyir izleyeceğini merak ediyor.
30 Kasım 2024 altın fiyatları
Gram Altın: Alış 2.960,54 TL / Satış 2.961,83TL TL
Çeyrek Altın: Alış 4.919,00 TL / Satış 4.991,00 TL
Yarım Altın: Alış 9.869,00 TL / Satış 9.982,00 TL
Tam Altın: Alış 19.678,00 TL / Satış 19.889,00 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 19.341,00 TL / Satış 19.508,00 TL
Ata Altın: Alış 20.087,27 TL / Satış 20.591,93 TL