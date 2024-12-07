ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (7 Aralık 2024)

Altın fiyatları, 7 Aralık 2024 Cumartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Uzmanlar, altındaki bu dalgalanmaların yatırımcılar için önemli sinyaller taşıdığına dikkat çekiyor. Güvenli liman olarak görülen altın, özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

7 Aralık 2024 altın fiyatları

Gram Altın: Alış 2.942,59 TL / Satış 2.943,08 TL

Çeyrek Altın: Alış 4.889,00 TL / Satış 4.952,00TL

Yarım Altın: Alış 9.809,00 TL / Satış 9.903,00 TL

Tam Altın: Alış 19.316,99 TL / Satış 19.696,23 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 19.558,00 TL / Satış 19.731,00 TL

Ata Altın: Alış 19.926,99 TL / Satış 20.427,75 TL

Ons Altın: Alış 2.631,51 Dolar / Satış 2.631,94 Dolar

Bu fiyatların küresel piyasalardaki değişimlere bağlı olarak gün içinde dalgalanabileceği belirtiliyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarının gelecekte nasıl bir seyir izleyeceğini ve bu yükseliş trendinin devam edip etmeyeceğini merakla izliyor. Altının yıl sonuna doğru daha da değer kazanabileceği öngörülüyor.