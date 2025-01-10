ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altının fiyatı ne kadar? (10 Ocak 2025)

Altın fiyatları, 10 Ocak 2025 tarihinde yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, altın fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. Özellikle merkez bankalarının faiz kararları ve jeopolitik gelişmeler, altın piyasasında belirleyici unsurlar arasında öne çıkıyor.

Bugün itibarıyla gram altın 3 bin 41 TL, çeyrek altın ise 5 bin 26 TL seviyelerinde işlem görüyor. Ons altının fiyatı ise 2 bin 673 dolar bandında bulunuyor. Altın piyasasındaki dalgalanmalar, yatırımcıların portföylerini şekillendirmede etkili oluyor.

Güncel altın fiyatları (10 Ocak 2025)

Gram altın: Alış 3.040,48 TL / Satış 3.041,01 TL

Çeyrek altın: Alış 4.975,00 TL / Satış 5.026,00 TL

Yarım altın: Alış 9.950,00 TL / Satış 10.052,00 TL

Tam altın: Alış 19.554,50 TL / Satış 19.938,36 TL

Cumhuriyet altını: Alış 19.837,00 TL / Satış 20.018,00 TL

Ata altın: Alış 20.165,58 TL / Satış 20.672,29 TL

Ons altın: Alış 2.673,43 Dolar / Satış 2.673,77 Dolar

Uzmanlar, altının güvenli liman özelliğinin yeniden ön planda olduğunu belirtiyor. Küresel ekonomik belirsizliklerin artmasıyla altına olan talebin arttığını ifade eden uzmanlar, yatırımcıların piyasa verilerini yakından takip ederek bilinçli hareket etmelerinin önemine dikkat çekiyor.

Altın fiyatlarının seyri, yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ederken piyasadaki belirsizliklerin fiyatlar üzerindeki etkisi sürecek gibi görünüyor.