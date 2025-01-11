ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altının fiyatı ne kadar? (11 Ocak 2025)

Altın fiyatları, 11 Ocak 2025 itibarıyla yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor. Gram altın 3 bin 64 TL, çeyrek altın ise 5 bin 43 TL seviyelerinde işlem görüyor. Küresel ekonomik belirsizlikler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve merkez bankalarının faiz politikaları altın piyasasındaki hareketliliğin temel nedenleri arasında yer alıyor.

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda 2 bin 691 dolar seviyesinde bulunurken, yurt içindeki altın fiyatları döviz kurundaki değişimlerle eş zamanlı olarak dalgalanıyor.

Güncel altın fiyatları (11 Ocak 2025)

Gram altın: Alış 3.064,19 TL / Satış 3.064,67 TL

Çeyrek altın: Alış 4.989,00 TL / Satış 5.043,00 TL

Yarım altın: Alış 9.977,00 TL / Satış 10.084,00 TL

Tam altın: Alış 19.539,36 TL / Satış 19.928,58 TL

Cumhuriyet altını: Alış 19.895,00 TL / Satış 20.087,00 TL

Ata altın: Alış 20.149,97 TL / Satış 20.662,14 TL

Ons altın: Alış 2.690,37 Dolar / Satış 2.691,01 Dolar