ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altının fiyatı ne kadar? (11 Ocak 2025)
Altın fiyatları 11 Ocak 2025 itibarıyla yatırımcıların odağında. Gram altın 3 bin 64 TL, çeyrek altın 5 bin 43 TL’den işlem görüyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın piyasasını etkilemeye devam ediyor. Uzmanlar, altının güvenli liman olma özelliğinin tekrar öne çıktığını belirtiyor.
Altın fiyatları, 11 Ocak 2025 itibarıyla yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor. Gram altın 3 bin 64 TL, çeyrek altın ise 5 bin 43 TL seviyelerinde işlem görüyor. Küresel ekonomik belirsizlikler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve merkez bankalarının faiz politikaları altın piyasasındaki hareketliliğin temel nedenleri arasında yer alıyor.
Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda 2 bin 691 dolar seviyesinde bulunurken, yurt içindeki altın fiyatları döviz kurundaki değişimlerle eş zamanlı olarak dalgalanıyor.
Güncel altın fiyatları (11 Ocak 2025)
Gram altın: Alış 3.064,19 TL / Satış 3.064,67 TL
Çeyrek altın: Alış 4.989,00 TL / Satış 5.043,00 TL
Yarım altın: Alış 9.977,00 TL / Satış 10.084,00 TL
Tam altın: Alış 19.539,36 TL / Satış 19.928,58 TL
Cumhuriyet altını: Alış 19.895,00 TL / Satış 20.087,00 TL
Ata altın: Alış 20.149,97 TL / Satış 20.662,14 TL
Ons altın: Alış 2.690,37 Dolar / Satış 2.691,01 Dolar