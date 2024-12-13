ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altının fiyatı ne kadar? (13 Aralık 2024)

Altın fiyatları, 13 Aralık 2024 Cuma günü yatırımcıların dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor. Küresel ekonomik gelişmeler, döviz kurundaki dalgalanmalar ve merkez bankalarının para politikalarına dair beklentiler altın piyasasında hareketliliğe neden oluyor.

13 Aralık 2024 Cuma güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 3.020,70 TL / Satış 3.021,24 TL

Çeyrek Altın: Alış 4.946,00 TL / Satış 5.008,00 TL

Yarım Altın: Alış 9.922,00 TL / Satış 10.016,00 TL

Tam Altın: Alış 19.515,97 TL / Satış 19.899,01 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 19.783,00 TL / Satış 19.955,00 TL

Ata Altın: Alış 20.125,85 TL / Satış 20.631,49 TL

Ons Altın: Alış 2.687,40 Dolar / Satış 2.687,88 Dolar

Altına yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?

Ekonomistlere göre altındaki bu dalgalanmalar, küresel ekonomik gelişmelerin yarattığı güvenli liman arayışıyla yakından ilişkili. Altının yıl sonuna kadar daha da değer kazanabileceği öngörülüyor. Ancak yatırımcıların piyasalardaki hareketliliği yakından takip etmeleri ve ani fiyat değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor.

Uzmanlar, döviz kurlarındaki oynaklık ve merkez bankalarının faiz kararlarının önümüzdeki süreçte altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.