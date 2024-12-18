ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altının fiyatı ne kadar? (18 Aralık 2024)

Altın fiyatları, 18 Aralık 2024 Çarşamba günü yatırımcıların dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesinde piyasada temkinli bir durgunluk gözlemleniyor. Para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar, piyasalardaki yön belirleyici etkenler olarak öne çıkıyor.

18 Aralık Çarşamba güncel altın fiyatları

* Gram Altın: Alış 2.978,30 TL / Satış 2.978,73 TL

* Çeyrek Altın: Alış 4.837,00 TL / Satış 4.959,00 TL

* Yarım Altın: Alış 9.734,00 TL / Satış 9.918,00 TL

* Tam Altın: Alış 19.279,26 TL / Satış 19.657,83 TL

* Cumhuriyet Altını: Alış 19.378,00 TL / Satış 19.761,00 TL

* Ata Altın: Alış 19.881,73 TL / Satış 20.381,43 TL

* Ons Altın: Alış 2.643,66 Dolar / Satış 2.644,04 Dolar

Fed’in faiz kararı altın piyasasında dalgalanmalara neden olabilecek önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Ekonomistlere göre, küresel ekonomik belirsizlikler ve resesyon riskleri, altını güvenli liman olarak öne çıkarıyor.

Altına yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?

Uzmanlar, döviz kurlarındaki oynaklık ve merkez bankalarının faiz kararlarının altın fiyatlarını doğrudan etkilediğini vurguluyor. Yatırımcıların piyasaları yakından takip etmeleri, ani fiyat değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları ve uzun vadeli yatırım stratejileri belirlemeleri öneriliyor.

Beklentiler ve öngörüler

Analistler, altının yıl sonuna kadar değer kazanma potansiyeline dikkat çekiyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının atacağı adımlar, altının seyrini belirleyecek temel unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle yatırımcıların gün içindeki gelişmeleri dikkatle izlemeleri önem taşıyor.