  1. Dünya Gazetesi
  2. Altın
  3. ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altının fiyatı ne kadar? (21 Aralık 2024)
Takip Et

ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altının fiyatı ne kadar? (21 Aralık 2024)

Altın fiyatları 21 Aralık 2024 Cumartesi günü yatırımcıların yakın takibinde. Küresel ekonomik gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve merkez bankalarının faiz politikalarına dair beklentiler altın piyasasında hareketlilik yaratıyor. Uzmanlar, yatırımcıların ani fiyat değişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Peki gram, çeyrek ve ons altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

21 Aralık 2024 Cumartesi günü altın piyasası, küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle dalgalanmaya devam ediyor. Döviz kurlarındaki oynaklık ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekliyor.

Ekonomistler, altının güvenli liman özelliğinin son dönemde yeniden öne çıktığını belirtiyor. Özellikle küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler, yatırımcıları altına yönlendirirken, yıl sonuna kadar altının değer kazanma eğiliminde olabileceği ifade ediliyor.

21 Aralık 2024 Cumartesi güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 2.968,33 TL / Satış 2.968,73 TL
Çeyrek Altın: Alış 4.853,00 TL / Satış 4.951,00 TL
Yarım Altın: Alış 9.735,00 TL / Satış 9.902,00 TL
Tam Altın: Alış 19.227,68 TL / Satış 19.605,29 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 19.410,00 TL / Satış 19.728,00 TL
Ata Altın: Alış 19.828,54 TL / Satış 20.326,96 TL
Ons Altın: Alış 2.622,74 Dolar / Satış 2.623,08 Dolar

Uzmanlar, döviz kurlarındaki oynaklık ve merkez bankalarının faiz kararlarının altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin beklentiler, piyasalardaki dalgalanmaları artırarak altın fiyatlarında hareketlilik yaratıyor.

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktalar arasında, fiyat değişimlerini yakından takip etmek ve ani hareketlere karşı hazırlıklı olmak yer alıyor. Altın yatırımı yaparken piyasaların genel durumu ve ekonomik göstergeler göz önünde bulundurulmalı.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru (21 Aralık 2024)GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru (21 Aralık 2024)Dolar