ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altının fiyatı ne kadar? (21 Aralık 2024)

21 Aralık 2024 Cumartesi günü altın piyasası, küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle dalgalanmaya devam ediyor. Döviz kurlarındaki oynaklık ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekliyor.

Ekonomistler, altının güvenli liman özelliğinin son dönemde yeniden öne çıktığını belirtiyor. Özellikle küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler, yatırımcıları altına yönlendirirken, yıl sonuna kadar altının değer kazanma eğiliminde olabileceği ifade ediliyor.

21 Aralık 2024 Cumartesi güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 2.968,33 TL / Satış 2.968,73 TL

Çeyrek Altın: Alış 4.853,00 TL / Satış 4.951,00 TL

Yarım Altın: Alış 9.735,00 TL / Satış 9.902,00 TL

Tam Altın: Alış 19.227,68 TL / Satış 19.605,29 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 19.410,00 TL / Satış 19.728,00 TL

Ata Altın: Alış 19.828,54 TL / Satış 20.326,96 TL

Ons Altın: Alış 2.622,74 Dolar / Satış 2.623,08 Dolar

Uzmanlar, döviz kurlarındaki oynaklık ve merkez bankalarının faiz kararlarının altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin beklentiler, piyasalardaki dalgalanmaları artırarak altın fiyatlarında hareketlilik yaratıyor.

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktalar arasında, fiyat değişimlerini yakından takip etmek ve ani hareketlere karşı hazırlıklı olmak yer alıyor. Altın yatırımı yaparken piyasaların genel durumu ve ekonomik göstergeler göz önünde bulundurulmalı.