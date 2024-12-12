ALTINDA SON DURUM: Gram, çeyrek, ons... Altın ABD verileriyle güçlendi (12 Aralık altın fiyatları)

ABD’de açıklanan enflasyon verileri sonrası altın fiyatları hızlı bir yükseliş gösterdi. Enflasyon verisinin beklentiler dahilinde ancak yüksek gelmesi, piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Güçlü seyreden dolar karşısında baskı altında kalan altın, veriler sonrası yeniden güç kazandı.

Altın fiyatlarında son durum

Ons altın, güne 2717 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2700 dolar, en yüksek 2726 dolar seviyelerini gördü. Şu sıralar ons altın 2708 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise güne 3046 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde 3028 lira ile en düşük, 3056 lira ile en yüksek seviyelerini gördü. Şu sıralar gram altın 3037 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da gram altın

Kapalıçarşı'da ise gram altın alış fiyatı 3030 lira, satış fiyatı ise 3073 lira olarak işlem görüyor.

Altında rekor kapıda mı?

Altının tarihi zirvesi 3076 lira olarak kayıtlara geçmiş durumda. Gün içinde bu seviyeye yaklaşan gram altının, önümüzdeki günlerde yeni rekorlar kırması olası görünüyor. Piyasalar, ABD enflasyon verilerinin etkisinin süreceği ve altının küresel gelişmelerden etkilenmeye devam edeceği görüşünde.

Uzmanlar, yatırımcıları volatil piyasa koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Piyasalardaki hareketliliğin devam etmesi, altının güvenli liman olarak güçlü kalmasını sağlıyor.

12 Aralık 2024 Perşembe güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 3.037,65 TL / Satış 3.038,10 TL

Çeyrek Altın: Alış 4.952,00 TL / Satış 5.015,00 TL

Yarım Altın: Alış 9.933,00 TL / Satış 10.030,00 TL

Tam Altın: Alış 19.473,98 TL / Satış 19.856,24 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 19.808,00 TL / Satış 19.984,00 TL

Ata Altın: Alış 20.082,55 TL / Satış 20.587,14 TL

Ons Altın: Alış 2.709,96 Dolar / Satış 2.710,28 Dolar