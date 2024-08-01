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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (1 Ağustos 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 605 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.440 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 1 Ağustos altın fiyatları...

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Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 605 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 168 liradan, işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.605,46

Satış: 2.605,90

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.168,73

Satış: 4.260,65

ONS altın fiyatı

Alış 2.440,01

Satış: 2.440,42

Cumhuriyet altını

Alış: 16.674,92

Satış: 16.990,49

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.311,40

Satış: 8.521,31

Ata altın fiyatı

Alış: 17.224,05

Satış: 17.663,51

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.404,61

Satış 1.844,66

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.378,50

Satış: 2.521,04

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16.679,56

Satış: 16.994,45

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