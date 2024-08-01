ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (1 Ağustos 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 605 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.440 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 1 Ağustos altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 605 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 168 liradan, işlem görüyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.605,46
Satış: 2.605,90
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.168,73
Satış: 4.260,65
ONS altın fiyatı
Alış 2.440,01
Satış: 2.440,42
Cumhuriyet altını
Alış: 16.674,92
Satış: 16.990,49
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.311,40
Satış: 8.521,31
Ata altın fiyatı
Alış: 17.224,05
Satış: 17.663,51
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.404,61
Satış 1.844,66
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.378,50
Satış: 2.521,04
Ziynet altın fiyatı
Alış: 16.679,56
Satış: 16.994,45