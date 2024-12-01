ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (1 Aralık 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2.961 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.677 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 1 Aralık altın fiyatları...
1 Aralık 2024 Pazar itibarıyla altın piyasasında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Özellikle döviz kurları ve küresel gelişmeler, altın fiyatlarını etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor.
Yeni günde gram altın güne 2.961 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 842 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 2.961,83 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.842,58 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 9.685,17 TL
* Tam altın satış fiyatı: 19.848,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.311,10 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 49.507,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.677,75 dolar