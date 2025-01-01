ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (1 Ocak 2025)

2025 yılının sonlanması ile birlikte yıllık bazda en iyi getiri sunan yatırım araçları belli oldu.

2024 yılında yatırım araçları arasında en fazla kazandıran yüzde 53,16 ile cumhuriyet altını olurken, altının gram fiyatı yüzde 51,63, BIST 100 endeksi yüzde 31,60, dolar/TL yüzde 19,63 ve euro/TL yüzde 12,51 artış gösterdi.

Altın fiyatları, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 618 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 3 milyon 25 bin lira oldu.

Yeni günde ise gram altın güne 2.966 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 850 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.966,83 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.850,76 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.701,52 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.819,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.343,71 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.313,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.624,99 dolar