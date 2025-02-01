ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (1 Şubat 2025)

Altın fiyatları, 1 Şubat 2025 Cumartesi günü yatırımcıların yakın takibinde. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve dolar kurundaki hareketlilik, altının yükselişine ivme kazandırdı. Özellikle ons altının yukarı yönlü seyri, iç piyasada gram altını yeni rekor seviyelere taşıdı.

Perşembe günü ilk kez 3.200 TL seviyesini aşan gram altın, dün 3.228 TL’ye kadar yükselerek tarihi zirveye ulaştı. Yatırımcılar, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarını da merak ediyor. İşte güncel rakamlar…

1 Şubat 2025 güncel altın fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 3.228,84 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.274,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.548,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 21.016,21 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 21.010,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 52.701,69 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.801,28 dolar

Altın yükselişini sürdürecek mi?

Altın fiyatlarındaki artış, küresel ekonomik gelişmelerle yakından ilişkili. Uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikası, enflasyon verileri ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların altın fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirtiyor.

Özellikle ons altının yukarı yönlü seyri, iç piyasada da fiyatları artırıyor. Yatırımcılar, altındaki yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ederken, uzmanlar kısa vadede volatilitenin sürebileceğini ancak uzun vadede altının güvenli liman olmaya devam edeceğini ifade ediyor.