ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (1 Temmuz 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 326 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 444 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 1 Temmuz altın fiyatları...
Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli açıklamaları ve ABD'de açıklanan verilerin ardından karışık bir seyir izlenirken, gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi.
Gram altın Cuma günü kapanışı 2 bin 449 liradan yaparken; 1 Temmuz Pazartesi günü 2 bin 444 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 3 bin 919 liradan, 3 bin 915 liraya geriledi.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.444,1100
Satış: 2.444,5200
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.326,7900
Satış: 2.327,1600
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.915,9000
Satış: 4.002,1400
Cumhuriyet altını
Alış: 15.645,0400
Satış: 15.940,3000
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.800,24
Satış: 7.997,02
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.649,38
Satış: 15.945,13
Ata altın fiyatı
Alış: 16.300,38
Satış: 16.716,87
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.319,02
Satış: 1.739,39
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.238,88
Satış: 2.367,15