ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (1 Temmuz 2024)

Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli açıklamaları ve ABD'de açıklanan verilerin ardından karışık bir seyir izlenirken, gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi.

Gram altın Cuma günü kapanışı 2 bin 449 liradan yaparken; 1 Temmuz Pazartesi günü 2 bin 444 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 3 bin 919 liradan, 3 bin 915 liraya geriledi.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.444,1100

Satış: 2.444,5200

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.326,7900

Satış: 2.327,1600

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.915,9000

Satış: 4.002,1400

Cumhuriyet altını

Alış: 15.645,0400

Satış: 15.940,3000

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.800,24

Satış: 7.997,02

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.649,38

Satış: 15.945,13

Ata altın fiyatı

Alış: 16.300,38

Satış: 16.716,87

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.319,02

Satış: 1.739,39

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.238,88

Satış: 2.367,15