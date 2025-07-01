ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (1 Temmuz 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Doların zayıflaması ve ABD’de gümrük tarifeleriyle ilgili belirsizliklerin artması, yatırımcıyı güvenli liman olan altına yöneltti. Altın fiyatları yükselişe geçti. Gram altın güne 4.252 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.316 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 1 Temmuz altın fiyatları...
Altın fiyatları 1 Temmuz 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
ABD Başkanı Trump’ın gümrük tarifesi süresi yaklaşırken artan küresel belirsizlik ve doların değer kaybı, altına olan talebi artırdı. Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı.
1 Temmuz Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 4.253,1610 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.953,4200TL
* Yarım altın satış fiyatı: 13.904,89 TL
* Tam altın satış fiyatı: 27.756,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.729,5500 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 69.497,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.264,71 dolar