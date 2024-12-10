ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (10 Aralık 2024)

Altın fiyatları, 10 Aralık 2024 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 675 dolar civarında işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 3 milyon 30 bin lira oldu.

Yeni günde gram altın güne 2.994 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 891 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.994,0700 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.892,1000 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.777,08 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.816,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.518,4000 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.426,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.665,7600