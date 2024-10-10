ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (10 Ekim 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 875 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.615 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 10 Ekim altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 875 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 602 liradan başladı. Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın fiyatı
Alış: 2.876,4680
Satış: 2.876,8860
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.602,4200
Satış: 4.703,0000
ONS altın fiyatı
Alış 2.615,0700
Satış: 2.615,4000
Cumhuriyet altını
Alış: 18.408,2000
Satış: 18.756,9300
Yarım altın fiyatı
Alış: 9.176,34
Satış 9.408,16
Ata altın fiyatı
Alış: 19.883,05
Satış: 20.382,65
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.627,51
Satış: 2.471,01
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.740,20
Satış: 2.895,71
Ziynet altın fiyatı
Alış: 18.404,24
Satış: 18.751,77