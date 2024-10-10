ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (10 Ekim 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 875 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 602 liradan başladı. Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.876,4680

Satış: 2.876,8860

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.602,4200

Satış: 4.703,0000

ONS altın fiyatı

Alış 2.615,0700

Satış: 2.615,4000

Cumhuriyet altını

Alış: 18.408,2000

Satış: 18.756,9300

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.176,34

Satış 9.408,16

Ata altın fiyatı

Alış: 19.883,05

Satış: 20.382,65

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.627,51

Satış: 2.471,01

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.740,20

Satış: 2.895,71

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.404,24

Satış: 18.751,77