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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (10 Ekim 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 875 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.615 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 10 Ekim altın fiyatları...

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Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 875 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 602 liradan başladı. Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.876,4680

Satış: 2.876,8860

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.602,4200

Satış: 4.703,0000

ONS altın fiyatı

Alış 2.615,0700

Satış: 2.615,4000

Cumhuriyet altını

Alış: 18.408,2000

Satış: 18.756,9300

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.176,34

Satış 9.408,16

Ata altın fiyatı

Alış: 19.883,05

Satış: 20.382,65

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.627,51

Satış: 2.471,01

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.740,20

Satış: 2.895,71

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.404,24

Satış: 18.751,77

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Altın fiyatlarında son durum

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Altın fiyatlarında son durum
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