ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (10 Mart 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 3.419 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.911 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 10 Mart altın fiyatları...
Altın fiyatları, 10 Mart 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Yeni güne gram altın 3.419 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 589 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 3.418,9420 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.589,9300 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 11.176,42 TL
* Tam altın satış fiyatı: 22.651,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.289,1700 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 56.514,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.911,6000 dolar