ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (10 Şubat 2025)

Altın fiyatları, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de ram altın fiyatları da yükselmeyi sürdürüyor. Gram altın güne yüzde 0,8'lik bir yükselişle başladı. Altının gram fiyatı 3 bin 335 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.343,4270 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.466,3400 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.930,05 TL

* Tam altın satış fiyatı: 22.075,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.075,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 55.078,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.875,8500 dolar