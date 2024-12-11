ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (11 Aralık 2024)

Altın fiyatları, 11 Aralık 2024 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 687 dolar seviyelerinde işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 25 bin lira oldu.

Yeni günde gram altın güne 3.021 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 941 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.021,8030 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.941,1700 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.879,31 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.929,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.695,0900 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.707,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.699,8100