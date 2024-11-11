ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (11 Kasım 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2.950 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.683 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 11 Kasım altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2.950 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 823iradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 2.949,7240 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.823,4100 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 9.645,77 TL
* Tam altın satış fiyatı: 19.943,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.233,0100 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 49.757,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.685,9300 dolar