ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (11 Kasım 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2.950 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 823iradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.949,7240 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.823,4100 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.645,77 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.943,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.233,0100 TL



* Gremse altın satış fiyatı: 49.757,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.685,9300 dolar