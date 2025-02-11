ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (11 Şubat 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 3.380 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.919 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 11 Şubat altın fiyatları...
Altın fiyatları, 11 Şubat 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altın piyasasında dün en düşük 3 milyon 379 bin lira, en yüksek 3 milyon 404 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,9 yükselişle 3 milyon 403 bin lira oldu.
Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 3 milyon 340 bin liradan tamamlamıştı.
Altının onsu da uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 908 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,9 yükselişle 3 milyon 403 bin lira oldu.
Yeni güne ise gram altın 3.380 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 525 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 3.380,4360 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.526,3900TL
* Yarım altın satış fiyatı: 11.055,76 TL
* Tam altın satış fiyatı: 22.401,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.040,6300 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 55.892,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.919,9200 dolar