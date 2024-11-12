ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (12 Kasım 2024)
Altın fiyatları dünkü seansta yüzde 2,4 düşmesinin ardından gerilemesini sürdürüyor. Gram altın güne 2.889 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.618 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 12 Kasım altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2.889 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 725 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 2.890,4200 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.725,0400 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 9.448,09 TL
* Tam altın satış fiyatı: 19.715,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.846,7500 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 49.188,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.618,5000 dolar