ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (12 Mart 2025)

Altın fiyatları, ABD’de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde yatırımcıların temkinli tutum sergilemesiyle yatay bir seyir izliyor. Küresel piyasalarda belirsizlik ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarının yarattığı endişeler güvenli liman olarak altına talebi artırsa da, yatırımcılar enflasyon verisini bekliyor.

Ons altın, yüzde 0,1 düşüşle 2.913,12 dolar seviyesinde işlem görüyor. KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “Altın, bir sonraki ABD enflasyon verisi öncesinde ‘konsolidasyon modunda’ hareket ediyor. Yatırımcılar tarife savaşları ve ekonomik büyümenin yavaşlaması konusunda endişeliyken, altının güvenli liman olarak kalmasını bekliyoruz. Dolayısıyla, mevcut küresel gelişmeler altının yukarı yönlü hareket etmesine zemin hazırlıyor” dedi.

Analistler, ons altın için 2.909 dolar seviyesinin destek noktası olduğunu belirtiyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda 2.879 dolara kadar bir gevşeme yaşanabileceği ifade ediliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.927 ve 2.956 dolar seviyeleri direnç noktaları olarak takip ediliyor.

Altın fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilikten doğrudan etkileniyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları ve jeopolitik gelişmeler de altının yönünü belirleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.

12 Mart Çarşamba altın fiyatlarında son durum

Gram Altın: 3.431,73 TL (alış) - 3.432,13 TL (satış)

Çeyrek Altın: 5.655,00 TL (alış) - 5.705,00 TL (satış)

Yarım Altın: 11.310,00 TL (alış) - 11.410,00 TL (satış)

Tam Altın: 22.241,95 TL (alış) - 22.683,36 TL (satış)

Cumhuriyet Altını: 22.551,00 TL (alış) - 22.727,00 TL (satış)

Ons Altın: 2.914,92 dolar