ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (12 Ocak 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 3.064 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.691 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 12 Ocak altın fiyatları...
Altın fiyatları, 12 Ocak 2025 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Gram altın güne 3.064 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 10 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 3.064,70 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.010,78 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 10.021,57 TL
* Tam altın satış fiyatı: 20.024,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.981,84 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 49.959,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.691,71 dolar