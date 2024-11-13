ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (13 Kasım 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2.884 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 716 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.884,6850 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.715,5800 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.434,31 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.714,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.810,6400 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.185,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.611,9200 dolar