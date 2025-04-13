ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (13 Nisan 2025)

Altın fiyatları, 13 Nisan 2025 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altın, cuma günü güvenli liman varlıkları arasında öne çıkarak ons başına 3.200 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın vadeli işlemleri ise seans içinde 2.263 dolarla rekor kırarken, haftayı son beş yılın en güçlü beş günlük performansıyla tamamladı.

Altın vadeli işlemleri (GC=F) ise cuma günü seans içinde 2.263 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükselişle birlikte altın, haftayı son beş yılın en güçlü beş günlük performansıyla tamamladı.

Küresel piyasalardaki dalgalı seyir ve Çin–ABD arasındaki ticaret geriliminin yeniden tırmanması, yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yönlendirirken, ons altın spot piyasada 3.245 dolara kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı. Yurt içinde ise gram altın haftayı 3.959 TL seviyesinden kapattı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.959,33 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.473,50 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 12.947,01 TL

* Tam altın satış fiyatı: 26.123,00TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 25.814,83 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 65.359,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.040,14 dolar