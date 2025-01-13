ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (13 Ocak 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 3.062 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.688 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 13 Ocak altın fiyatları...
Altın fiyatları, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Gram altın güne 3.062 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 006 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 3.062,1320 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.007,5000 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 10.012,47 TL
* Tam altın satış fiyatı: 19.997,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.965,6400TL
* Gremse altın satış fiyatı: 49.900,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.688,5200 dolar