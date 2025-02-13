ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (13 Şubat 2025)

Altın fiyatları, 13 Şubat 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat dün akşam itibarıyla 2 bin 894 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 3 milyon 405 bin lira oldu.

Yeni güne ise gram altın 3.388 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 540 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.388,9040 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.540,6700TL

* Yarım altın satış fiyatı: 11.079,02 TL

* Tam altın satış fiyatı: 22.545,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.093,7600 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 56.249,00 TL



* Ons altın satış fiyatı: 2.916,6900 dolar