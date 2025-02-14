ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (14 Şubat 2025)

Altın fiyatları, 14 Şubat 2025 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat dün akşam itibarıyla 2 bin 916 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,4 düşüşle 3 milyon 356 bin lira oldu.

Yeni güne ise gram altın 3.405 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 567 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.405,1920 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.567,1900 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 11.131,22 TL

* Tam altın satış fiyatı: 22.586,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.199,8600 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 56.371,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.929,79 dolar