ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (14 Temmuz 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 4.338 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.357 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 14 Temmuz altın fiyatları...
Altın fiyatları 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
14 Temmuz Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 4.338,6380 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.094,3300TL
* Yarım altın satış fiyatı: 14.185,28 TL
* Tam altın satış fiyatı: 28.245,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.245,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 70.504,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.357,63 dolar