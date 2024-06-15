ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (15 Haziran 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 332 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 457 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 15 Haziran altın fiyatları...
ABD'de hem tüketici hem de üretici enflasyonunun beklentilerden altında kalmasına rağmen varlık fiyatlarında karışık bir seyir izlenirken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 445 liradan yaparken; 15 Haziran Cumartesi günü, 2 bin 457 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 931 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.457,35
Satış: 2.457,99
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.332,27
Satış: 2.333,81
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.931,76
Satış: 4.018,81
Cumhuriyet altını
Alış: 15.727,03
Satış: 16.026,09
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.838,94
Satış: 8.037,63
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.727,03
Satış: 16.026,09
Ata altın fiyatı
Alış: 16.052,53
Satış: 16.462,84
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.303,07
Satış: 1.733,25
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.212,99
Satış: 2.358,21