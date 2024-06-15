ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (15 Haziran 2024)

ABD'de hem tüketici hem de üretici enflasyonunun beklentilerden altında kalmasına rağmen varlık fiyatlarında karışık bir seyir izlenirken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 445 liradan yaparken; 15 Haziran Cumartesi günü, 2 bin 457 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 931 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.457,35

Satış: 2.457,99

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.332,27

Satış: 2.333,81

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.931,76

Satış: 4.018,81

Cumhuriyet altını

Alış: 15.727,03

Satış: 16.026,09

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.838,94

Satış: 8.037,63

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.727,03

Satış: 16.026,09

Ata altın fiyatı

Alış: 16.052,53

Satış: 16.462,84

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.303,07

Satış: 1.733,25

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.212,99

Satış: 2.358,21