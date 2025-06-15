Altın fiyatları 15 Haziran 2025 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

İsrail ve İran arasında başlayan ve 3. gününe giren karşılıklı saldırılar, altın fiyatlarının da yükselmesine neden oldu.

Altın yatırımcıları, artan siyasi risklerle birlikte fiyatların yükselişini sürdürüp sürdürmeyeceğini merak ediyor.

Sabah saatlerinin en çok aratılan başlıkları “Gram altın ne kadar oldu?”, "Altın fiyatları ne kadar?", “Altın yükselmeye devam edecek mi?” sorular olurken piyasadaki son rakamlar dikkat çekiyor.

15 Haziran Pazar altın fiyatlarında güncel durum şöyle:



* Gram altın satış fiyatı: 4.328,32 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.076,80 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 14.153,60 TL

* Tam altın satış fiyatı: 28.638,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.220,63 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 71.705,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.433,76 dolar