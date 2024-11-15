ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (15 Kasım 2024)

Altın piyasasında son 1 haftada önemli bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz ay yaşanan fiyat artışlarının ardından gelen bu gerileme, gram altın başta olmak üzere çeyrek, tam ve Cumhuriyet altınında da etkisini gösterdi. 15 Kasım 2024 itibarıyla özellikle gram altın 2 bin 850 TL'nin altına inerek yatırımcıların dikkatini çekti.

Piyasadaki bu hareketlilik, altın yatırımcıları için önemli bir sinyal niteliğinde. Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu dalgalanmanın küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmalar gibi faktörlerle bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Öte yandan yatırımcılar, altındaki bu düşüşle birlikte fiyatların gelecekte nasıl bir seyir izleyeceğini merak ediyor.

15 Kasım 2024 saat 07:09 itibarıyla altın fiyatları:

Gram Altın: Alış 2.842,30 TL / Satış 2.842,65 TL

Çeyrek Altın: Alış 4.839,00 TL / Satış 4.902,00 TL

Yarım Altın: Alış 9.678,00 TL / Satış 9.798,00 TL

Tam Altın: Alış 19.007,81 TL / Satış 19.381,09 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 19.357,00 TL / Satış 19.527,00 TL

Ata Altın: Alış 19.594,98 TL / Satış 20.087,52 TL

Son dönemde yaşanan bu düşüş, yatırımcıların strateji değişikliğine gitmesine yol açabilir. Özellikle altın fiyatlarındaki oynaklık, kısa ve uzun vadeli yatırımlar açısından önemli bir değerlendirme süreci yaratıyor. 15 Kasım itibariyle altın fiyatlarının güncel seyrini izlemek ve piyasa hareketlerini analiz etmek, yatırım kararları için kritik önemde.