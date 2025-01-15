ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (15 Ocak 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 3.054 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.675 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 15 Ocak altın fiyatları...
Altın fiyatları, 15 Ocak 2025 Çarşamba yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Gram altın güne 3.054 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 994 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 3.054,6790 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.994,7700 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 9.991,19 TL
* Tam altın satış fiyatı: 20.047,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.916,0600 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 50.018,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.675,9000 dolar