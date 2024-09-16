ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (16 Eylül 2024)
Altının ons fiyatı Fed'in faiz kararını açıklayacağı haftaya 2.588 doları görerek rekorla başlarken, gram altın 2 bin 821 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 16 Eylül altın fiyatları...
Geçen hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları Fed haftasına da yeni bir tarihi zirveyle başladı.
Sabah saatlerinde uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.588 dolara kadar yükseldi. Altındaki günlük yükseliş yüzde 0.4'ü bulurken 2024'te dolar bazında yatırımcısına yüzde 26 kazandırdı.
Altında yükseliş sürerken bu hafta tüm gözler Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararında olacak.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın fiyatı
Alış: 2.821,5580
Satış: 2.822,5220
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.515,2500
Satış: 4.615,9700
ONS altın fiyatı
Alış 2.585,0600
Satış: 2.585,3800
Cumhuriyet altını
Alış: 18.064,8900
Satış: 18.409,7500
Yarım altın fiyatı
Alış: 9.004,28
Satış 9.231,20
Ata altın fiyatı
Alış: 18.670,70
Satış: 19.146,13
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.524,95
Satış: 2.352,27
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.573,54
Satış: 2.722,16
Ziynet altın fiyatı
Alış: 18.060,99
Satış: 18.402,33