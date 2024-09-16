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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (16 Eylül 2024)

Altının ons fiyatı Fed'in faiz kararını açıklayacağı haftaya 2.588 doları görerek rekorla başlarken, gram altın 2 bin 821 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 16 Eylül altın fiyatları...

Haber Merkezi
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Geçen hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları Fed haftasına da yeni bir tarihi zirveyle başladı.

Sabah saatlerinde uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.588 dolara kadar yükseldi. Altındaki günlük yükseliş yüzde 0.4'ü bulurken 2024'te dolar bazında yatırımcısına yüzde 26 kazandırdı.

Altında yükseliş sürerken bu hafta tüm gözler Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararında olacak.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.821,5580

Satış: 2.822,5220

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.515,2500

Satış: 4.615,9700

ONS altın fiyatı

Alış 2.585,0600

Satış: 2.585,3800

Cumhuriyet altını

Alış: 18.064,8900

Satış: 18.409,7500

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.004,28

Satış 9.231,20

Ata altın fiyatı

Alış: 18.670,70

Satış: 19.146,13

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.524,95

Satış: 2.352,27

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.573,54

Satış: 2.722,16

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.060,99

Satış: 18.402,33

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (16 Eylül Pazartesi Güncel Döviz Kurları)Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (16 Eylül Pazartesi Güncel Döviz Kurları)Dolar

 

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