ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (16 Haziran 2024)

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 391 liradan yaparken; 16 Haziran Pazar günü itibarıyla 2 bin 457 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 909 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 018 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.457,35

Satış: 2.457,99

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.332,27

Satış: 2.333,81

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.931,76

Satış: 4.018,81

Cumhuriyet altını

Alış: 15.727,03

Satış: 16.026,09

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.838,94

Satış: 8.037,63

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.727,03

Satış: 16.026,09

Ata altın fiyatı

Alış: 16.052,53

Satış: 16.462,84

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.299,90

Satış: 1.732,35

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.207,84

Satış: 2.356,90