ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (16 Haziran 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 332 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 457 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 16 Haziran altın fiyatları...
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 391 liradan yaparken; 16 Haziran Pazar günü itibarıyla 2 bin 457 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 909 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 018 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.457,35
Satış: 2.457,99
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.332,27
Satış: 2.333,81
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.931,76
Satış: 4.018,81
Cumhuriyet altını
Alış: 15.727,03
Satış: 16.026,09
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.838,94
Satış: 8.037,63
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.727,03
Satış: 16.026,09
Ata altın fiyatı
Alış: 16.052,53
Satış: 16.462,84
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.299,90
Satış: 1.732,35
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.207,84
Satış: 2.356,90