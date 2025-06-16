Altın fiyatları 16 Haziran 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

İran ile İsrail arasında artan çatışmalar, küresel piyasalarda risk iştahını düşürürken, yatırımcıların güvenli liman arayışı altına olan talebi güçlendirdi. Asya piyasalarında ons altın yüzde 0,6’ya kadar yükselerek yaklaşık 3.450 doları test etti. Gün içinde sınırlı geri çekilme yaşayan değerli metal, 3.439 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

2025 yılı genelinde altın, yüzde 30’u aşan değer artışıyla yatırımcısına güçlü bir getiri sağladı. Uzmanlar, yükselişte artan jeopolitik risklerin yanı sıra, merkez bankalarının rezervlerinde dolardan uzaklaşarak çeşitlendirmeye gitmesinin de etkili olduğunu belirtiyor.

16 Haziran Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:



* Gram altın satış fiyatı: 4.353,4630 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.118,1400TL

* Yarım altın satış fiyatı: 14.235,36 TL

* Tam altın satış fiyatı: 28.724,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.382,9300 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 71.920,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.439,03 dolar