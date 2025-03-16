ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (16 Mart 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 3.516 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.987 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 16 Mart altın fiyatları...
Altın fiyatları, 16 Mart 2025 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Yeni güne gram altın 3.516 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 749 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 3.516,44 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.749,37 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 11.498,75 TL
* Tam altın satış fiyatı: 23.174,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.927,16 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 57.820,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.987,21 dolar